ua en ru
Сб, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели "Цирконы" и почти 100 дронов: Игнат назвал особенности новой атаки РФ

19:16 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Летели "Цирконы" и почти 100 дронов: Игнат назвал особенности новой атаки РФ Фото: Юрий Игнат (facebook.com/yuriy.ignat)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В течение суток российские захватчики терроризировали разные регионы Украины. Однако главной целью врага снова был Киев.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает РБК-Украина.

По его словам, в течение дня оккупанты применили около 100 беспилотников.

Кроме того, противник запустил две ракеты "Циркон". Игнат официально подтвердил, что одну из них удалось сбить благодаря работе комплекса Patriot.

Он также отметил, что эпицентром российских ударов 10 октября снова была столица.

"Помимо этих ракет в течение дня, уже с 06:37 - до 100 имеем беспилотников, которые атакуют с разных направлений - и с юга, и с севера, и с востока... большинство средств воздушного нападения противника бьет по столице", - рассказал Игнат.

На этом фоне он напомнил, что другие регионы Украины также серьезно страдают от того, что враг активно атакует не только дронами, но и КАБами.

"Мы видим от КАБов серьезные разрушения в Запорожской области и Сумской области", - подчеркнул Игнат.

Ранее РБК-Украина публиковало важное предупреждение президента Владимира Зеленского касательно новых российских атак.

Также мы сообщали, что в Запорожье выросло количество погибших после вражеского удара.

Кроме того, стало известно о последствиях новой атаки РФ на Киев - на этот раз россияне попали в ресторан.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война России против Украины Атака дронов Ракетная атака
Новости
Украина в ближайшие дни получит от Финляндии амуницию для F-16
Украина в ближайшие дни получит от Финляндии амуницию для F-16
Аналитика
Останется ли Украина без спутниковой связи: интервью с поставщиком Starlink в Украине
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Останется ли Украина без спутниковой связи: интервью с поставщиком Starlink в Украине