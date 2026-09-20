Летіли тисячі дронів і ракети: Росія визнала масштабну атаку України

Раніше РБК-Україна розповідало, що вночі 20 вересня ЗСУ здійснили наймасштабнішу атаку на Москву за весь час війни.

Згодом президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що цього разу Сили оборони застосували дрони, "Фламінго" та Pelican.

На тлі останніх подій в Москві почався справжній авіаційний колапс.