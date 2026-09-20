Летели тысячи дронов и ракеты: Россия признала масштабную атаку Украины

20 сентября Украина совершила одну из самых масштабных атак на Россию, во время которой применила более двух тысяч ударных дронов, а также ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства обороны РФ.
Во вражеском оборонном ведомстве пожаловались, что Силы обороны Украины пытались сорвать выборы в Государственную думу России.
МО РФ признало, что Украина совершала массированную атаку на территорию страны-агрессорки в течение 19 и 20 сентября.
Враг утверждает, что на этот раз ВСУ применили огромное количество ударных дронов, а также ракеты "Фламинго".
Министерство обороны России традиционно не раскрывает точное количество средств поражения, которые применила Украина во время воздушного нападения.
Несмотря на это, в ведомстве не скрывают, что речь идет о более чем 2 тысячах беспилотников.
Так, МО РФ утверждает, что российская ПВО якобы смогла уничтожить и подавить 1951 украинский дрон в течение суток.
Также вражеское министерство уверяет, что, мол, было обезврежено 8 ракет "Фламинго".
"Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности", - заявили в Минобороны РФ, однако никаких доказательств не предоставили.
Как оказалось, 20 сентября российская ПВО пыталась сбивать украинские дроны над территориями:
На фоне последних событий российские власти традиционно анонсировали месть за масштабную атаку Украины.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", - цинично заявили в МО РФ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что ночью 20 сентября ВСУ совершили самую масштабную атаку на Москву за все время войны.
Впоследствии президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что на этот раз Силы обороны применили дроны, Фламинго и Pelican.
На фоне последних событий в Москве начался настоящий авиационный коллапс.