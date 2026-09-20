Летели тысячи дронов и ракеты: Россия признала масштабную атаку Украины

20 сентября Украина совершила одну из самых масштабных атак на Россию, во время которой применила более двух тысяч ударных дронов, а также ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства обороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве пожаловались, что Силы обороны Украины пытались сорвать выборы в Государственную думу России.

МО РФ признало, что Украина совершала массированную атаку на территорию страны-агрессорки в течение 19 и 20 сентября.

Враг утверждает, что на этот раз ВСУ применили огромное количество ударных дронов, а также ракеты "Фламинго".

Министерство обороны России традиционно не раскрывает точное количество средств поражения, которые применила Украина во время воздушного нападения.

Несмотря на это, в ведомстве не скрывают, что речь идет о более чем 2 тысячах беспилотников.

Так, МО РФ утверждает, что российская ПВО якобы смогла уничтожить и подавить 1951 украинский дрон в течение суток.

Также вражеское министерство уверяет, что, мол, было обезврежено 8 ракет "Фламинго".

"Еще одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности", - заявили в Минобороны РФ, однако никаких доказательств не предоставили.

Как оказалось, 20 сентября российская ПВО пыталась сбивать украинские дроны над территориями:

Белгородской;

Брянской;

Калужской;

Курской;

Орловской;

Тульской области;

Московского региона;

оккупированного Крыма;

акватории Черного моря.

На фоне последних событий российские власти традиционно анонсировали месть за масштабную атаку Украины.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", - цинично заявили в МО РФ.