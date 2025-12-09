Летіли з семи напрямків: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ по Україні

Сьогодні вночі, 9 грудня, російські окупанти атакували Україну 110 безпілотниками. Дрони летіли з семи напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, починаючи з 18:00 8 грудня противник випустив 110 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та безпілотників інших моделей.
Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
Як уточнили у Повітряних силах, близько 70 із них - "Шахеди".
Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Уночі російські загарбники вчергове вдарили по території України. Під прицілом опинилися об'єкти енергетики.
Зокрема, внаслідок російської атаки на об'єкти енергосистеми у Дніпропетровській області, у Запорізькому регіоні знеструмленими виявились понад 5000 абонентів.
Сьогодні зранку за вказівкою "Укренерго" у трьох регіонах було введено графіки аварійних відключень (ГАВ) - у Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Також стало відомо, що вночі 9 грудня окупанти атакували ударним безпілотником пожежну частину в Запорізькому районі. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та майно рятувальників.