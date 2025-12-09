Летіли з семи напрямків: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ по Україні

Обстріл України та наслідки

Уночі російські загарбники вчергове вдарили по території України. Під прицілом опинилися об'єкти енергетики.

Зокрема, внаслідок російської атаки на об'єкти енергосистеми у Дніпропетровській області, у Запорізькому регіоні знеструмленими виявились понад 5000 абонентів.

Сьогодні зранку за вказівкою "Укренерго" у трьох регіонах було введено графіки аварійних відключень (ГАВ) - у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Також стало відомо, що вночі 9 грудня окупанти атакували ударним безпілотником пожежну частину в Запорізькому районі. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та майно рятувальників.