Летіли з семи напрямків: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ по Україні

Ілюстративне фото: Росія атакувала Україну 110 дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі, 9 грудня, російські окупанти атакували Україну 110 безпілотниками. Дрони летіли з семи напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, починаючи з 18:00 8 грудня противник випустив 110 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та безпілотників інших моделей.

Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Як уточнили у Повітряних силах, близько 70 із них - "Шахеди".

Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріл України та наслідки

Уночі російські загарбники вчергове вдарили по території України. Під прицілом опинилися об'єкти енергетики.

Зокрема, внаслідок російської атаки на об'єкти енергосистеми у Дніпропетровській області, у Запорізькому регіоні знеструмленими виявились понад 5000 абонентів.

Сьогодні зранку за вказівкою "Укренерго" у трьох регіонах було введено графіки аварійних відключень (ГАВ) - у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Також стало відомо, що вночі 9 грудня окупанти атакували ударним безпілотником пожежну частину в Запорізькому районі. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та майно рятувальників.

