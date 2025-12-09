Летели с семи направлений: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ по Украине

По данным военных, начиная с 18:00 8 декабря противник выпустил 110 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и беспилотников других моделей.

Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), а также с временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Как уточнили в Воздушных силах, около 70 из них - "Шахеды".

Вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.