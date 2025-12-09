Летели с семи направлений: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ по Украине

Сегодня ночью, 9 декабря, российские оккупанты атаковали Украину 110 беспилотниками. Дроны летели с семи направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, начиная с 18:00 8 декабря противник выпустил 110 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и беспилотников других моделей.
Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), а также с временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Как уточнили в Воздушных силах, около 70 из них - "Шахеды".
Вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Ночью российские захватчики в очередной раз ударили по территории Украины. Под прицелом оказались объекты энергетики.
В частности, в результате российской атаки на объекты энергосистемы в Днепропетровской области, в Запорожском регионе обесточенными оказались более 5000 абонентов.
Сегодня утром по указанию "Укрэнерго" в трех регионах были введены графики аварийных отключений (ГАО) - в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Также стало известно, что ночью 9 декабря оккупанты атаковали ударным беспилотником пожарную часть в Запорожском районе. В результате удара повреждено здание и имущество спасателей.