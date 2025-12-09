Летіли з семи напрямків: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ по Україні

Сьогодні вночі, 9 грудня, російські окупанти атакували Україну 110 безпілотниками. Дрони летіли з семи напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Як уточнили у Повітряних силах, близько 70 із них - "Шахеди".

Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За даними військових, починаючи з 18:00 8 грудня противник випустив 110 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та безпілотників інших моделей.

Обстріл України та наслідки

Уночі російські загарбники вчергове вдарили по території України. Під прицілом опинилися об'єкти енергетики.

Зокрема, внаслідок російської атаки на об'єкти енергосистеми у Дніпропетровській області, у Запорізькому регіоні знеструмленими виявились понад 5000 абонентів.

Сьогодні зранку за вказівкою "Укренерго" у трьох регіонах було введено графіки аварійних відключень (ГАВ) - у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Також стало відомо, що вночі 9 грудня окупанти атакували ударним безпілотником пожежну частину в Запорізькому районі. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та майно рятувальників.