Летели реактивные "Шахеды" и дроны других типов: в ВСУ рассказали о ночной атаке РФ
Российские войска сегодня ночью, 16 января, атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 16 января противник атаковал 76 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что враг атаковал с нескольких направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 53 вражеских БПЛА. При этом зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых дронов на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Удары РФ по Украине
Российские войска ежедневно атакуют Украину беспилотниками различных типов и ракетами, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру в разных регионах.
Из-за обстрелов РФ по всей Украине действуют почасовые графики отключения света для бытовых потребителей. Из-за атак РФ и морозов графики значительно жестче, чем было раньше.
Кроме того, 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и из-за тяжелых погодных условий этой зимы в ближайшее время будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
Подробнее о том, что это несет для украинцев - в материале РБК-Украина.