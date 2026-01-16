ua en ru
Летели реактивные "Шахеды" и дроны других типов: в ВСУ рассказали о ночной атаке РФ

Пятница 16 января 2026 08:56
Фото: в ВСУ рассказали о ночной атаке РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 16 января, атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 16 января противник атаковал 76 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что враг атаковал с нескольких направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 53 вражеских БПЛА. При этом зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых дронов на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине

Российские войска ежедневно атакуют Украину беспилотниками различных типов и ракетами, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру в разных регионах.

Из-за обстрелов РФ по всей Украине действуют почасовые графики отключения света для бытовых потребителей. Из-за атак РФ и морозов графики значительно жестче, чем было раньше.

Кроме того, 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и из-за тяжелых погодных условий этой зимы в ближайшее время будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Подробнее о том, что это несет для украинцев - в материале РБК-Украина.

