Летіли реактивні "Шахеди", "Бандеролі" та "Гербери": як ППО впоралась з ударом РФ
Вночі з 22 на 23 вересня Росія здійснила масований удар по Україні одразу з шести напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
Атака тривала з 18:00 22 вересня. Противник використав 161 ударний безпілотник, серед яких:
- дрони типу Shahed, 82 із них - реактивні;
- "Гербери";
- дрони-імітатори типу "Пародія";
- крилаті ракети "Бандероль"/"Дань-Т" - 3 одиниці.
Запуски здійснювали з Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
За попередніми даними станом на 08:00, збито і подавлено 119 безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інших, а також усі 3 ракети "Бандероль"/"Дань-Т".
Влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 18 локаціях. Ще на 8 локаціях впали уламки збитих дронів.
Столиця цієї ночі зазнала кількох хвиль ударів. Як повідомляло РБК-Україна, у Голосіївському районі дрон влучив у складські приміщення та АЗС, виникла пожежа.
У Солом'янському районі вогонь охопив територію транспортного підприємства, а уламки збитих безпілотників впали між житловими будинками.
Згодом ворог вдарив по АЗС.
Нагадаємо, ще напередодні ночі президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку нового масованого удару.
Як повідомляло РБК-Україна, він заявив, що розвідка зафіксувала відповідні приготування з боку Росії.