ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели реактивные "Шахеды", "Бандероли" и "Герберы": как ПВО справилась с ударом РФ

08:29 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Летели реактивные "Шахеды", "Бандероли" и "Герберы": как ПВО справилась с ударом РФ Фото: какие последствия удара по Украине 23 сентября (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью с 22 на 23 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине сразу из шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Атака продолжалась с 18:00 22 сентября. Противник использовал 161 ударный беспилотник, среди которых:

  • дроны типа Shahed, 82 из них - реактивные;
  • "Герберы";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия";
  • крылатые ракеты "Бандероль"/"Дань-Т" - 3 единицы.

Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллеровj, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, сбиты и подавлены 119 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других, а также все 3 ракеты "Бандероль"/"Дань-Т".

Попадание средств воздушного нападения зафиксировано на 18 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых дронов.

Столица этой ночью потерпела несколько волн ударов. Как сообщало РБК-Украина, в Голосеевском районе дрон попал в складские помещения и АЗС, возник пожар.

В Соломенском районе огонь охватил территорию транспортного предприятия, а обломки сбитых беспилотников упали между жилыми домами.

Позже враг ударил по АЗС.

Напомним, еще в преддверии ночи президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара.

Как сообщало РБК-Украина, он заявил, что разведка зафиксировала соответствующие приготовления со стороны России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина ПВО
Новости
Россияне атаковали две АЗС и бизнес-центр в Киеве
Россияне атаковали две АЗС и бизнес-центр в Киеве
Аналитика
Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом