Летели реактивные "Шахеды", "Бандероли" и "Герберы": как ПВО справилась с ударом РФ
Ночью с 22 на 23 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине сразу из шести направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Атака продолжалась с 18:00 22 сентября. Противник использовал 161 ударный беспилотник, среди которых:
- дроны типа Shahed, 82 из них - реактивные;
- "Герберы";
- дроны-имитаторы типа "Пародия";
- крылатые ракеты "Бандероль"/"Дань-Т" - 3 единицы.
Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллеровj, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, сбиты и подавлены 119 беспилотников типов Shahed, "Гербера" и других, а также все 3 ракеты "Бандероль"/"Дань-Т".
Попадание средств воздушного нападения зафиксировано на 18 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых дронов.
Столица этой ночью потерпела несколько волн ударов. Как сообщало РБК-Украина, в Голосеевском районе дрон попал в складские помещения и АЗС, возник пожар.
В Соломенском районе огонь охватил территорию транспортного предприятия, а обломки сбитых беспилотников упали между жилыми домами.
Позже враг ударил по АЗС.
Напомним, еще в преддверии ночи президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара.
Как сообщало РБК-Украина, он заявил, что разведка зафиксировала соответствующие приготовления со стороны России.