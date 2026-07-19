Кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами різко зросла: серед них діти

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Станом на вечір 19 липня кількість постраждалих у Запоріжжі після удару РФ авіабомбами зросла до 42. Серед них - восьмеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України та ДСНС в Telegram.

"Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю кількість травмованих збільшилася до 42 людей, серед яких 8 дітей. На жаль, 2 людини загинуло", - повідомили рятувальники. Також відомо, що психологи ДСНС надали допомогу 41 постраждалому, зокрема 11 дітям. В Нацполіції додали, що за фактом воєнних злочинів розпочато кримінальне провадження згідно зі 438 статтею Кримінального кодексу України. У пресслужбі правохоронців також показали відео, на якому видно, як їхні співробітники, медики та рятувальники допомагають постраждалим та ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: Запоріжжя після атаки 19 липня (ДСНС України)