Летіли ракети та дрони, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Росія посилила атаки на Київ

Нагадаємо, що сьогодні вже фактично третій день поспіль росіяни постійно та масово намагаються атакувати Київ і Київську область реактивними дронами.

Буквально вчора вранці стало відомо, що за кілька днів на столицю та область було здійснено 38 атак, причому 27 серпня у столиці 13 разів за день оголошували повітряну тривогу.

У ніч на 29 серпня та зранку росіяни вчергове намагалися атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали будинки та горіла квартира.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія намагається провокувати повітряні тривоги, а також виснажити українську ППО та населення.