Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крым, а также 267 ударными беспилотиками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских дронов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", предупредили в Воздушных силах.