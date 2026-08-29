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Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:49 29.08.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 233 вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 29 августа Россия атаковала Украину ракетами и 267 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть прилеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М" из ТОТ АР Крым, а также 267 ударными беспилотиками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских дронов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", предупредили в Воздушных силах.

Россия усилила атаки на Киев

Напомним, что сегодня уже фактически третий день россияне постоянно и массово пытаются атаковать Киев и Киевскую область реактивными дронами.

Буквально вчера утром стало известно, что через несколько дней на столицу и область было совершено 38 атак , причем 27 августа в столице 13 раз в день объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 29 августа и утром россияне в очередной раз пытались атаковали Киев. В результате обстрела пострадали дома и горела квартира.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Россия пытается провоцировать воздушные тревоги, а также истощить украинскую ПВО и население.

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