У Києві через нічну атаку РФ палала квартира і пошкоджені будинки
Росіяни в ніч на 29 серпня та зранку цього ж дня вчергове намагалися атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали будинки та горіла квартира.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
За даними рятувальників, обидва інциденти сталися у Святошинському районі. Зокрема, вночі російська атака спричинила пожежу в одній з квартир на поверсі житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.
"Вогнеборці оперативно ліквідували (пожежу - ред.), не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Також зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею.
Під ранок росіяни повторили спробу атакувати Київ. Наразі у ДСНС поінформували, що під ударом знову опинився Святошинський район. Через атаку пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля на територія приватного сектору.
"На місці події рятувальники допомогли жінці, яку заблокувало в помешканні через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію", - вказано у публікації.
Рятувальники додали, що двоє мешканців одного з будинків звернулися до медиків "швидкої". Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram написав, що двом постраждалим надали допомогу на місці.
Росія посилила атаки на Київ
Нагадаємо, що сьогодні вже фактично третій день поспіль росіяни постійно та масово намагаються атакувати Київ і Київську область за допомогою дронів. Буквально вчора вранці стало відомо, що за кілька днів на столицю та область було здійснено 38 атак, причому 27 серпня у столиці 13 разів за день оголошували повітряну тривогу.
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія намагається провокувати повітряні тривоги, а також виснажити українську ППО та населення.