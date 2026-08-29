У Києві через нічну атаку РФ палала квартира і пошкоджені будинки

Росіяни в ніч на 29 серпня та зранку цього ж дня вчергове намагалися атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали будинки та горіла квартира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

За даними рятувальників, обидва інциденти сталися у Святошинському районі. Зокрема, вночі російська атака спричинила пожежу в одній з квартир на поверсі житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

"Вогнеборці оперативно ліквідували (пожежу - ред.), не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. Також зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею.

Під ранок росіяни повторили спробу атакувати Київ. Наразі у ДСНС поінформували, що під ударом знову опинився Святошинський район. Через атаку пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля на територія приватного сектору.

"На місці події рятувальники допомогли жінці, яку заблокувало в помешканні через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію", - вказано у публікації.

Рятувальники додали, що двоє мешканців одного з будинків звернулися до медиків "швидкої". Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram написав, що двом постраждалим надали допомогу на місці.