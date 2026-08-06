Летели ракеты и дроны, десятки прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
В ночь на 6 августа Россия атаковала Украину 4 ракетами и 101 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть десятки попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
- двумя противокорабельными ракетами "Оникс" (районы пусков ТОТ АР Крым);
- двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П (район пуска - воздушное пространство над акваторией Черного моря);
- 101 ударным дроном типа Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных дронов и одной ракеты "Оникс" на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Остальные ракеты целей не достигли, информация уточняется.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 6 августа россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами(КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.
Вечером 5 августа российские войска нанесли удар по Одесской области . В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, также известно как минимум об одном пострадавшем.
Также вчера российские обстрелы привели к обесточиванию большого количества абонентов в Никопольском районе на Днепропетровщине.