ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели ракеты и дроны, десятки прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

09:33 06.08.2026 Чт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Летели ракеты и дроны, десятки прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 66 вражеских дронов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 6 августа Россия атаковала Украину 4 ракетами и 101 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть десятки попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину:

  • двумя противокорабельными ракетами "Оникс" (районы пусков ТОТ АР Крым);
  • двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П (район пуска - воздушное пространство над акваторией Черного моря);
  • 101 ударным дроном типа Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных дронов и одной ракеты "Оникс" на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Остальные ракеты целей не достигли, информация уточняется.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 августа россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами(КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.

Вечером 5 августа российские войска нанесли удар по Одесской области . В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, также известно как минимум об одном пострадавшем.

Также вчера российские обстрелы привели к обесточиванию большого количества абонентов в Никопольском районе на Днепропетровщине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения
Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения
Аналитика
Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear