UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Летіли "Кинджали" та сотні дронів: як ЗСУ відбили повітряну атаку РФ

Фото: Повітряні сили відбили атаку РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі та зранку атакували Україну ударними дронами і ракетами різних типів. Протиповітряна оборона ліквідувала більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Кропивницький під ракетним та дроновим ударом: у місті лунали вибухи

"У ніч на 6 лютого та протягом ранку противник атакував 328 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, близько 200 із них – "шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Також повідомляється, що росіяни запустили по Україні дві аеробалістичні ракети "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".

Над відбиттям ворожої атаки працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, силами ППО ліквідовано 297 ворожих дронів. Окрім того, в результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей.

Також зафіксовані влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, й падіння уламків на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - підкреслили у Повітряних силах.

Раніше повідомлялось, що російські війська вночі та зранку атакували Кіровоградську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджені ЛЕП, а також приватні будинки. Також в результаті ворожого обстрілу у Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОВторгнення Росії до УкраїниРакетний удар