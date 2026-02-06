RU

Летели "Кинжалы" и сотни дронов: как ВСУ отбили воздушную атаку РФ

Фото: Воздушные силы отразили атаку РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью и утром атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов. Противовоздушная оборона ликвидировала большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 6 февраля и в течение утра противник атаковал 328 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк, около 200 из них - "шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Также сообщается, что россияне запустили по Украине две аэробаллистические ракеты "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".

Над отражением вражеской атаки работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, силами ПВО ликвидировано 297 вражеских дронов. Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей.

Также зафиксированы попадания 22 ударных дронов на 14 локациях, и падение обломков на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

 

Ранее сообщалось, что российские войска ночью и утром атаковали Кировоградскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены ЛЭП, а также частные дома. Также в результате вражеского обстрела в Кропивницком районе повреждено складское здание.

