Летіли "Іскандери" та північнокорейські KN-23: як ППО відбивала нічну атаку РФ

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Минулої ночі Росія била по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також понад 160 дронами різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.