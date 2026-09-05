Летіли "Іскандери" та північнокорейські KN-23: як ППО відбивала нічну атаку РФ
Минулої ночі Росія била по Україні балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також понад 160 дронами різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 4 вересня.
Для ударів РФ застосувала:
- балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Ростовської та Воронезької областей РФ;
- 167 ударних безпілотників різних типів (Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія").
Безпілотники запускалися з кількох напрямків, зокрема з районів Орла, Міллерового, Курська, тимчасово окупованої частини Донецької області та Криму.
Відбивати повітряну атаку росіян залучили різні підрозділи Сил оборони України:
- авіацію;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- підрозділи безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 08:30 українська ППО знищила або подавила 128 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано перші наслідки ворожої атаки:
- влучання ракет і ударних БпЛА - на 23 локаціях;
- падіння уламків збитих цілей - на одній локації.
Що важливо розуміти, частина російських засобів ураження не досягла цілей. Дані щодо наслідків атаки продовжують уточнюватися.
Станом на ранок повітряний напад триває - у небі фіксують ворожі безпілотники.
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