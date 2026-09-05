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Летели "Искандеры" и северокорейские KN-23: как ПВО отражала ночную атаку РФ

09:02 05.09.2026 Сб
2 мин
Сколько целей удалось обезвредить на этот раз?
aimg Юлия Капитонова
Летели "Искандеры" и северокорейские KN-23: как ПВО отражала ночную атаку РФ Фото: ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ (Виталий Ночь
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Минувшей ночью Россия била по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также более 160 дронами разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 4 сентября.

Для ударов РФ применила:

  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 , запущенные из Ростовской и Воронежской областей РФ;
  • 167 ударных беспилотников разных типов (Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия").

Беспилотники запускались с нескольких направлений, в том числе из районов Орла, Миллерова, Курска, временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.

Отбивать воздушную атаку россиян привлекли разные подразделения Сил обороны Украины:

  • авиацию;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 128 вражеских беспилотников.

В то же время, зафиксированы первые последствия вражеской атаки:

  • попадание ракет и ударных БпЛА - на 23 локациях;
  • падение обломков сбитых целей - на одной локации.

Что важно понимать, часть российских средств поражения не достигла целей. Данные о последствиях атаки продолжают уточняться.

По состоянию на утро воздушная атака врага продолжается - в небе фиксируют беспилотники РФ.

Ранее РБК-Украина рассказывало о новых успехах бойцов ВСУ на поле боя.

Также мы писали о последствиях удара РФ по Каменскому, в результате которого погибли четыре человека.

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