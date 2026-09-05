Летели "Искандеры" и северокорейские KN-23: как ПВО отражала ночную атаку РФ

Минувшей ночью Россия била по Украине баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также более 160 дронами разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 4 сентября.

Для ударов РФ применила:

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 , запущенные из Ростовской и Воронежской областей РФ;

, запущенные из Ростовской и Воронежской областей РФ; 167 ударных беспилотников разных типов (Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия").

Беспилотники запускались с нескольких направлений, в том числе из районов Орла, Миллерова, Курска, временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.

Отбивать воздушную атаку россиян привлекли разные подразделения Сил обороны Украины:

авиацию;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская ПВО уничтожила или подавила 128 вражеских беспилотников.

В то же время, зафиксированы первые последствия вражеской атаки:

попадание ракет и ударных БпЛА - на 23 локациях;

падение обломков сбитых целей - на одной локации.

Что важно понимать, часть российских средств поражения не достигла целей. Данные о последствиях атаки продолжают уточняться.

По состоянию на утро воздушная атака врага продолжается - в небе фиксируют беспилотники РФ.