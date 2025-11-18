Летели "Искандеры" и дроны: как отработала украинская ПВО против вражеских целей
Российские войска ночью атаковали Украину ударными дронами и баллистическими ракетами "Искандер-М" несколько регионов Украины. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 18 ноября противник атаковал четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Воронежской областей РФ и 114 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит и подавлен 101 вражеский дрон.
При этом зафиксировано попадание четырех ракет и 13 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков на двух локациях.
Ночной удар по Украине 18 ноября
Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября россияне массированно атаковали Днепр дронами. Из-за вражеского обстрела произошли пожары, повреждены здания и не обошлось без пострадавших.
В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека. 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также в "Укрзализныце" заявили, что в результате вражеской атаки по Днепру были выбиты стекла в вагонах,зданиивокзала, а также два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа.
Кроме того, россияне ночью атаковали Городню Черниговской области. Ночная атака унесла две жизни. По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, погибли гражданские женщины 75 и 72 лет - местные жительницы.