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Летіли дрони та балістика, майже 30 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:09 26.07.2026 Нд
1 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 110 ворожих цілей (Getty Images)

У ніч на 26 липня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою, балістикою та 136 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • 1 керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 7 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", райони пуску - Брянська, Курська, Воронезька обл. РФ;
  • 136 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське, ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та 104 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 26 липня, російські військові вдарили балістичними ракетами по Києву. Зафіксовані влучання у трьох районах столиці.

Ввечері 24 липня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України. Він може статися протягом 48 годин.

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