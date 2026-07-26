Летіли дрони та балістика, майже 30 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

1 керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

7 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", райони пуску - Брянська, Курська, Воронезька обл. РФ;

136 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське, ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та 104 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.