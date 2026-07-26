Летіли дрони та балістика, майже 30 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 26 липня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою, балістикою та 136 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та 104 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 26 липня, російські військові вдарили балістичними ракетами по Києву. Зафіксовані влучання у трьох районах столиці.
Ввечері 24 липня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України. Він може статися протягом 48 годин.