Зеленський: масований удар може бути впродовж 48 годин, РФ приготувала ракети

Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України. Він може статися протягом 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин", - наголосив глава держави.

Він закликав всіх українців берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Президент зазначив, що Україна очікує розуміння з боку партнерів, і додав, що першим пріоритетом, з яким вони можуть допомогти Києву є ППО.

"Всі домовленості мають виконуватись - виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя", - підкреслив Зеленський.

Глава держави заявив, що в ключових країнах-партнерах все більше знають про те, що в Україні відбувається насправді, а також про удари Росії і про затягування нею війни.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські окупанти завдали балістичного удару по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район.

Унаслідок атаки загинули 10 людей, ще майже 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.