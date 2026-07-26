Росіяни атакували Київ балістикою, в місті пролунали вибухи

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У ніч на неділю, 26 липня, російські військові вдарили по столиці України балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.