Летели дроны и баллистика, почти 30 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой, баллистикой и 136 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 104 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Напомним, в ночь на воскресенье, 26 июля, российские военные ударили баллистическими ракетами по Киеву. Зафиксированы попадания в трех районах столицы.
Вечером 24 июля президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела Украины. Он может произойти в течение 48 часов.