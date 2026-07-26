Летели дроны и баллистика, почти 30 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали Украину:

1 управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

7 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", районы пуска - Брянская, Курская, Воронежская обл. РФ;

136 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ - Донецк, Гвардейское, ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 104 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.