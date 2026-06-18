Летіли дрони та балістика, майже 30 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

Ворог атакував 7 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей, 239 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей - 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та 212 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.