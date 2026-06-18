RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Летели дроны и баллистика, почти 30 прилетов: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:30 18.06.2026 Чт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 216 вражеских целей (Getty Images)

В ночь на 18 июня Россия нанесла удар по Украине, запустив 7 баллистических ракет и 239 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако некоторые из них все же достигли цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Враг нанес удар 7 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской, Брянской и Курской областей, 239 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 216 целей - 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 212 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте также: РФ атаковала Украину баллистическими ракетами: в Киеве и Полтаве прогремели взрывы

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных дронов в 9 точках, а также падение обломков в 7 точках. Информация по ещё одной баллистической ракете уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские дроны. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 июня Россия атаковала Киев и Полтаву баллистическими ракетами, в городах были слышны взрывы.

Уже утром россияне атаковали Украину дронами. В результате атаки взрывы были слышны как минимум в трех городах.

В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину 119 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако были попадания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеискандерыАтака дроновРакетная атака