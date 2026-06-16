Летіли дрони та балістика, є "прильоти": як ППО впоралась з нічною атакою РФ

Вночі 16 червня Росія випустила по Україні понад 130 ударних дронів і дві балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.
У ніч на 16 червня, починаючи з 18:00 15 червня, Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Ростовської області.
Крім того, у небо підняли 132 ударні дрони - типів Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".
Пуски здійснювали з кількох напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 114 дронів - збила або пригнічила. Роботу ППО фіксували на півночі, півдні та сході країни.
Водночас:
Ворожі безпілотники ще перебувають в повітряному просторі України.
Напередодні Росія вдарила по харківському зоопарку. Внаслідок атаки дрона загинули 10 кролів і були пошкоджені вольєри.
Як повідомляло РБК-Україна, ворог вдарив і по Києво-Печерській лаврі - "Шахед" влучив в Успенський собор і спричинив пожежу площею 800 квадратних метрів. Завдяки роботі рятувальників собор вдалося врятувати від повного знищення, а унікальні реліквії - евакуювати.