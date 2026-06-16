UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Летіли дрони та балістика, є "прильоти": як ППО впоралась з нічною атакою РФ

09:11 16.06.2026 Вт
2 хв
Шо відомо про нічний удар Росії по Україні?
aimg Олена Чупровська
Фото: перші дані про нічний удар РФ (Getty Images)

Вночі 16 червня Росія випустила по Україні понад 130 ударних дронів і дві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.

Масована атака дронів на Україну: що відомо

У ніч на 16 червня, починаючи з 18:00 15 червня, Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Ростовської області.

Крім того, у небо підняли 132 ударні дрони - типів Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".

Пуски здійснювали з кількох напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Читайте також: СБУ встановила, якими дронами Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі

Фото: у ПС відзвітували про роботу ППО (https://t.me/kpszsu)

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 114 дронів - збила або пригнічила. Роботу ППО фіксували на півночі, півдні та сході країни.

Водночас:

  • 16 ударних дронів та 2 ракети досягли цілей - зафіксовано влучання на 9 локаціях
  • уламки збитих дронів впали ще на 8 локаціях

Ворожі безпілотники ще перебувають в повітряному просторі України.

Напередодні Росія вдарила по харківському зоопарку. Внаслідок атаки дрона загинули 10 кролів і були пошкоджені вольєри.

Як повідомляло РБК-Україна, ворог вдарив і по Києво-Печерській лаврі - "Шахед" влучив в Успенський собор і спричинив пожежу площею 800 квадратних метрів. Завдяки роботі рятувальників собор вдалося врятувати від повного знищення, а унікальні реліквії - евакуювати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаВибухРакетиАтака дронів