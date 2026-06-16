Летіли дрони та балістика, є "прильоти": як ППО впоралась з нічною атакою РФ

Масована атака дронів на Україну: що відомо

У ніч на 16 червня, починаючи з 18:00 15 червня, Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Ростовської області.

Крім того, у небо підняли 132 ударні дрони - типів Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".

Пуски здійснювали з кількох напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Фото: у ПС відзвітували про роботу ППО (https://t.me/kpszsu)

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 114 дронів - збила або пригнічила. Роботу ППО фіксували на півночі, півдні та сході країни.

Водночас:

16 ударних дронів та 2 ракети досягли цілей - зафіксовано влучання на 9 локаціях

- зафіксовано влучання на 9 локаціях уламки збитих дронів впали ще на 8 локаціях

Ворожі безпілотники ще перебувають в повітряному просторі України.