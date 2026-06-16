Летели дроны и балистика, есть "прилеты": как ПВО справилась с ночной атакой РФ

Ночью 16 июня Россия запустила по Украине более 130 ударных дронов и две баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.
В ночь на 16 июня, начиная с 18:00 15 июня, Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из Ростовской области.
Кроме того, в небо подняли 132 ударных дрона - типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".
Пуски осуществлялись с нескольких направлений: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 114 дронов - сбила или подавила. Работу ПВО фиксировали на севере, юге и востоке страны.
В то же время:
Вражеские беспилотники все еще находятся в воздушном пространстве Украины.
Накануне Россия нанесла удар по харьковскому зоопарку. В результате атаки дрона погибли 10 кроликов и были повреждены вольеры.
Как сообщало РБК-Украина, враг нанес удар и по Киево-Печерской лавре - "Шахед" попал в Успенский собор и вызвал пожар площадью 800 квадратных метров. Благодаря работе спасателей собор удалось спасти от полного уничтожения, а уникальные реликвии - эвакуировать.