Летіли дрони та балістика, є "прильоти": як ППО впоралась з нічною атакою РФ

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Вночі 16 червня Росія випустила по Україні понад 130 ударних дронів і дві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.

Масована атака дронів на Україну: що відомо У ніч на 16 червня, починаючи з 18:00 15 червня, Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Ростовської області. Крім того, у небо підняли 132 ударні дрони - типів Shahed, "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія". Пуски здійснювали з кількох напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Читайте також: СБУ встановила, якими дронами Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі Фото: у ПС відзвітували про роботу ППО (https://t.me/kpszsu) За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 114 дронів - збила або пригнічила. Роботу ППО фіксували на півночі, півдні та сході країни. Водночас: 16 ударних дронів та 2 ракети досягли цілей - зафіксовано влучання на 9 локаціях

- зафіксовано влучання на 9 локаціях уламки збитих дронів впали ще на 8 локаціях Ворожі безпілотники ще перебувають в повітряному просторі України.