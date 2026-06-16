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Летели дроны и балистика, есть "прилеты": как ПВО справилась с ночной атакой РФ

09:11 16.06.2026 Вт
2 мин
Что известно о ночном ударе России по Украине?
aimg Елена Чупровская
Летели дроны и балистика, есть "прилеты": как ПВО справилась с ночной атакой РФ Фото: первые данные о ночном ударе РФ (Getty Images)
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Ночью 16 июня Россия запустила по Украине более 130 ударных дронов и две баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.

Массированная атака дронов на Украину: что известно

В ночь на 16 июня, начиная с 18:00 15 июня, Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из Ростовской области.

Кроме того, в небо подняли 132 ударных дрона - типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".

Пуски осуществлялись с нескольких направлений: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

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Летели дроны и балистика, есть &quot;прилеты&quot;: как ПВО справилась с ночной атакой РФФото: в ВС отчитались о работе ПВО (https://t.me/kpszsu)

По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 114 дронов - сбила или подавила. Работу ПВО фиксировали на севере, юге и востоке страны.

В то же время:

  • 16 ударных дронов и 2 ракеты достигли целей - зафиксировано попадание в 9 локациях
  • обломки сбитых дронов упали еще в 8 локациях

Вражеские беспилотники все еще находятся в воздушном пространстве Украины.

Накануне Россия нанесла удар по харьковскому зоопарку. В результате атаки дрона погибли 10 кроликов и были повреждены вольеры.

Как сообщало РБК-Украина, враг нанес удар и по Киево-Печерской лавре - "Шахед" попал в Успенский собор и вызвал пожар площадью 800 квадратных метров. Благодаря работе спасателей собор удалось спасти от полного уничтожения, а уникальные реликвии - эвакуировать.

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