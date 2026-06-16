Летели дроны и балистика, есть "прилеты": как ПВО справилась с ночной атакой РФ

Ночью 16 июня Россия запустила по Украине более 130 ударных дронов и две баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.

Массированная атака дронов на Украину: что известно

В ночь на 16 июня, начиная с 18:00 15 июня, Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из Ростовской области.

Кроме того, в небо подняли 132 ударных дрона - типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".

Пуски осуществлялись с нескольких направлений: Шаталово, Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Фото: в ВС отчитались о работе ПВО (https://t.me/kpszsu)

По предварительным данным, противовоздушная оборона обезвредила 114 дронов - сбила или подавила. Работу ПВО фиксировали на севере, юге и востоке страны.

В то же время:

16 ударных дронов и 2 ракеты достигли целей - зафиксировано попадание в 9 локациях

- зафиксировано попадание в 9 локациях обломки сбитых дронов упали еще в 8 локациях

Вражеские беспилотники все еще находятся в воздушном пространстве Украины.