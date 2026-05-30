Летіли дрони, крилаті ракети та балістика, є прильоти: як ППО відпрацювала по цілях РФ
У ніч на 30 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", шістьма крилатими ракетами Х-101 та 290 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., шістьма крилатими ракетами Х-101 із Вологодської обл., а також 290 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі - 5 ракет Х-101 та 279 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10.
Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по ним уточнюється.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав масованого удару дронами по Шосткинській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони.
Також росіяни ввечері, 29 травня, вчергове здійснили дронову атаку на Полтавський район. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження та відомо, що постраждали люди.