Летіли дрони, КАБи і ракети. РФ вночі била по Шостці: пошкоджені багатоповерхівки, є поранені

Обстріли Шостки росіянами

Російські війська останнім часом активізували удари по Шостці Сумської області, ворог застосовує переважно дрони та КАБи.

Так, ввечері 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Там внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення.

Також у ніч на 14 липня ворог завдав комбінованого авіаудару по місту, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик - син однієї з постраждалих.

Крім того, ворог вночі 19 липня масовано атакував дронами Шостку, а під ранок вдарив по місту керованими авіабомбами.

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