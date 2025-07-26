Летіли дрони, КАБи і ракети. РФ вночі била по Шостці: пошкоджені багатоповерхівки, є поранені

Сьогодні вночі, 26 липня, російські війська атакували Шостку Сумської області ударними дронами, ракетами та КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
"Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", - зазначив Григоров.
За його словами, з опівночі і до раннього ранку 27 липня росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами, а також завдали ракетного удару.
"Унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури", - додав він.
Григоров також підкреслив, що поблизу пошкоджених будинків розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки, постраждалим надається необхідна допомога.
Російські війська останнім часом активізували удари по Шостці Сумської області, ворог застосовує переважно дрони та КАБи.
Так, ввечері 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Там внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення.
Також у ніч на 14 липня ворог завдав комбінованого авіаудару по місту, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик - син однієї з постраждалих.
Крім того, ворог вночі 19 липня масовано атакував дронами Шостку, а під ранок вдарив по місту керованими авіабомбами.
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