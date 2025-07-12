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Росія вдарила по Шостці дронами: спалахнули пожежі

Субота 12 липня 2025 23:30
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Росія вдарила по Шостці дронами: спалахнули пожежі Фото: РФ вдарила по Шостці (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Пізно ввечері, 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БПЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади", - повідомив він.

За його словами, внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення. Наслідки уточнюються. Інформація про постраждалих до теперішнього моменту не надходила.

Примітно, що вдень ворог ударив по області, унаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє жителів одного із сіл Великочорнецького старостату. Повідомлялося про руйнування і пошкоджені будинки.

Удар РФ по Україні 12 липня

У ніч на 12 липня РФ запустила по Україні ударні дрони "Шахед" і крилаті ракети. Нічна атака стала однією з найбільших за останній час.

Росія застосувала понад 600 засобів повітряного ураження - крилаті ракети Х-101 і безпілотники-камікадзе "Shahed".

Ударні хвилі прокотилися по кількох регіонах України, зокрема у Львові, Харкові, Луцьку, Чернівцях, Слов'янську та інших містах.

Було завдано ударів не тільки по об'єктах військової інфраструктури, а й по цивільних будівлях

У Львові дрон зруйнував під'їзд житлового будинку, через що стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватний будинок.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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