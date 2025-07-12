Росія вдарила по Шостці дронами: спалахнули пожежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова .

Примітно, що вдень ворог ударив по області, унаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє жителів одного із сіл Великочорнецького старостату. Повідомлялося про руйнування і пошкоджені будинки.

За його словами, внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення. Наслідки уточнюються. Інформація про постраждалих до теперішнього моменту не надходила.

"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БПЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади", - повідомив він.

Удар РФ по Україні 12 липня

У ніч на 12 липня РФ запустила по Україні ударні дрони "Шахед" і крилаті ракети. Нічна атака стала однією з найбільших за останній час.

Росія застосувала понад 600 засобів повітряного ураження - крилаті ракети Х-101 і безпілотники-камікадзе "Shahed".

Ударні хвилі прокотилися по кількох регіонах України, зокрема у Львові, Харкові, Луцьку, Чернівцях, Слов'янську та інших містах.

Було завдано ударів не тільки по об'єктах військової інфраструктури, а й по цивільних будівлях

У Львові дрон зруйнував під'їзд житлового будинку, через що стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватний будинок.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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