Летели дроны, КАБы и ракеты. РФ ночью била по Шостке: повреждены многоэтажки, есть раненые

Сегодня ночью, 26 июля, российские войска атаковали Шостку Сумской области ударными дронами, ракетами и КАБами. В результате обстрела повреждены многоэтажки и частные дома, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.
"Три человека ранены в результате ночной атаки на Шосткинскую общину. Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы", - отметил Григоров.
По его словам, с полуночи и до раннего утра 27 июля россияне били по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами, а также нанесли ракетный удар.
"В результате комбинированного удара загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры", - добавил он.
Григоров также подчеркнул, что вблизи поврежденных домов развернут штаб по ликвидации последствий атаки, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Российские войска в последнее время активизировали удары по Шостке Сумской области, враг применяет преимущественно дроны и КАБы.
Так, вечером 12 июля, россияне ударили беспилотниками по Шосткинской общине. Там в результате российской атаки загорелись нежилые помещения.
Также в ночь на 14 июля враг нанес комбинированный авиаудар по городу, применив управляемые авиабомбы и беспилотники. В результате атаки погибли двое мужчин. Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик - сын одной из пострадавших.
Кроме того, враг ночью 19 июля массированно атаковал дронами Шостку, а под утро ударил по городу управляемыми авиабомбами.
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