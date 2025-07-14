ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шостку атакували дрони та авіабомби: є загиблі та пораненні, зруйновано будинки (фото)

Понеділок 14 липня 2025 10:14
UA EN RU
Шостку атакували дрони та авіабомби: є загиблі та пораненні, зруйновано будинки (фото) Фото: наслідки удару по Шостці 14 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на 14 липня завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію, ДСНС, та прокуратуру Сумської області.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик - син однієї з постраждалих.

Фото: наслідки удару по Шостці 14 липня (t.me/dsns_telegram)

Зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові споруди, три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль.

Фото: наслідки удару по Шостці 14 липня (t.me/UA_National_Police)

Удари Росії 13 липня

Російські військові вчора знову завдали ударів по Сумах. В результаті ворожих обстрілів частина міста лишилась без світла. Серед критично важливих об'єктів - три лікарні, які також лишились без електропостачання.

Ворог також вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

Крім цього, росіяни вночі обстріляли Херсон. Двоє мирних жителів отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ДСНС Сумська область
Новини
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Росіяни вдарили по Сумах: частина міста залишилась без світла
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем