Шостку атакували дрони та авіабомби: є загиблі та пораненні, зруйновано будинки (фото)

Російська армія у ніч на 14 липня завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик - син однієї з постраждалих.

Фото: наслідки удару по Шостці 14 липня (t.me/dsns_telegram)

Зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові споруди, три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль.