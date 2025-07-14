Шостку атакували дрони та авіабомби: є загиблі та пораненні, зруйновано будинки (фото)
Російська армія у ніч на 14 липня завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію, ДСНС, та прокуратуру Сумської області.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик - син однієї з постраждалих.
Зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові споруди, три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль.
Удари Росії 13 липня
Російські військові вчора знову завдали ударів по Сумах. В результаті ворожих обстрілів частина міста лишилась без світла. Серед критично важливих об'єктів - три лікарні, які також лишились без електропостачання.
Ворог також вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.
Крім цього, росіяни вночі обстріляли Херсон. Двоє мирних жителів отримали поранення.
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