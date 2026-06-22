Летіли дрони і балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Вночі Росія запустила по Україні майже 90 дронів та балістичну ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
Чим атакували
Противник застосував такі засоби ураження:
- балістичну ракету "Іскандер-М" - запущено з тимчасово окупованої території АР Крим;
- 88 ударних дронів типів Shahed, "Гербера", "Італмас";
- дрони-імітатори типу "Пародія".
Запуски здійснювались з декількох напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим) та з тимчасово окупованих територій Донецької області.
За попередніми даними станом на 08:30, сили протиповітряної оборони знищили 79 ворожих безпілотників.
Фото: наслідки атаки РФ (kpszsu)
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях - на півночі, півдні та сході країни.
Атака триває, у повітряному просторі є ворожі безпілотники.
Нагадаємо, росіяни дронами вдарили по цивільних торгових суднах, які прямували до українських портів. На борту турецького суховантажу VICTRESS спалахнула пожежа, один член екіпажу - 58-річний кухар - загинув, ще вісім моряків врятували.
Як повідомляло РБК-Україна, того ж ранку ворог завдав удару по приватному сектору Запоріжжя. Через влучання дрона загорівся будинок, де перебувала жінка - вона загинула.