Летіли дрони і балістика, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

Вночі Росія запустила по Україні майже 90 дронів та балістичну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України .

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях - на півночі, півдні та сході країни.

Запуски здійснювались з декількох напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим) та з тимчасово окупованих територій Донецької області.

Нагадаємо, росіяни дронами вдарили по цивільних торгових суднах, які прямували до українських портів. На борту турецького суховантажу VICTRESS спалахнула пожежа, один член екіпажу - 58-річний кухар - загинув, ще вісім моряків врятували.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж ранку ворог завдав удару по приватному сектору Запоріжжя. Через влучання дрона загорівся будинок, де перебувала жінка - вона загинула.