Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отбила ночной удар РФ
Ночью Россия запустила по Украине почти 90 дронов и баллистическую ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Украины.
Чем атаковали
Противник применил следующие средства поражения:
- баллистическую ракету "Искандер-М" - запущенную с временно оккупированной территории АР Крым;
- 88 ударных дронов типов Shahed, "Гербера", "Италмас";
- дроны-имитаторы типа "Пародия".
Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым) и с временно оккупированных территорий Донецкой области.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили 79 вражеских беспилотников.
Фото: последствия атаки РФ (kpszsu)
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных дронов в 6 точках, а также падение обломков сбитых дронов в 9 точках - на севере, юге и востоке страны.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.
Напомним, что россияне нанесли удар с помощью дронов по гражданским торговым судам, направлявшимся в украинские порты. На борту турецкого сухогруза VICTRESS вспыхнул пожар, один член экипажа - 58-летний повар - погиб, еще восемь моряков спасли.
Как сообщало РБК-Украина, тем же утром враг нанес удар по частному сектору Запорожья. В результате попадания дрона загорелся дом, в котором находилась женщина - она погибла.