ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отбила ночной удар РФ

09:34 22.06.2026 Пн
2 мин
Сколько воздушных целей удалось сбить?
aimg Елена Чупровская
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью Россия запустила по Украине почти 90 дронов и баллистическую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Украины.

Чем атаковали

Противник применил следующие средства поражения:

  • баллистическую ракету "Искандер-М" - запущенную с временно оккупированной территории АР Крым;
  • 88 ударных дронов типов Shahed, "Гербера", "Италмас";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым) и с временно оккупированных территорий Донецкой области.

Читайте также: Запорожью готовят дронный террор. ГУР перехватило данные о планах оккупантов

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили 79 вражеских беспилотников.

Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отбила ночной удар РФФото: последствия атаки РФ (kpszsu)

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных дронов в 6 точках, а также падение обломков сбитых дронов в 9 точках - на севере, юге и востоке страны.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.

Напомним, что россияне нанесли удар с помощью дронов по гражданским торговым судам, направлявшимся в украинские порты. На борту турецкого сухогруза VICTRESS вспыхнул пожар, один член экипажа - 58-летний повар - погиб, еще восемь моряков спасли.

Как сообщало РБК-Украина, тем же утром враг нанес удар по частному сектору Запорожья. В результате попадания дрона загорелся дом, в котором находилась женщина - она погибла.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Ракеты Атака дронов
Новости
В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе
В ISW назвали истинную цель ударов ВСУ по объектам в Керченском проливе
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух