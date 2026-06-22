Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отбила ночной удар РФ

Ночью Россия запустила по Украине почти 90 дронов и баллистическую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Украины .

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных дронов в 6 точках, а также падение обломков сбитых дронов в 9 точках - на севере, юге и востоке страны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили 79 вражеских беспилотников.

Запуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым) и с временно оккупированных территорий Донецкой области.

Напомним, что россияне нанесли удар с помощью дронов по гражданским торговым судам, направлявшимся в украинские порты. На борту турецкого сухогруза VICTRESS вспыхнул пожар, один член экипажа - 58-летний повар - погиб, еще восемь моряков спасли.

Как сообщало РБК-Украина, тем же утром враг нанес удар по частному сектору Запорожья. В результате попадания дрона загорелся дом, в котором находилась женщина - она погибла.