Летіли з чотирьох напрямків: ЗСУ розкрили подробиці про нічну атаку дронів росіян

Удари РФ по Україні

Російські війська сьогодні вночі, 26 серпня, дронами атакували ряд регіонів України, переважно на півночі та сході.

Так, в ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.

Окрім того, зранку росіяни ударними безпілотниками атакували Дніпропетровську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.

При цьому, у Херсонській ОВА попередили, що уздовж траси Херсон-Миколаїв спостерігається висока активність російських дронів. Жителів закликали не пересуватися цим маршрутом.