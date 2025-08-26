UA

Летіли з чотирьох напрямків: ЗСУ розкрили подробиці про нічну атаку дронів росіян

Фото: ЗСУ розкрили подробиці про нічну атаку дронів росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська у ніч на 26 серпня атакували територію України 59 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворожі безпілотники були запущені з чотирьох напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, а також Приморсько-Ахтарськ РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 47 ворожих дронів різних типів на півночі та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 12 безпілотників на 9 локаціях.

Удари РФ по Україні

Російські війська сьогодні вночі, 26 серпня, дронами атакували ряд регіонів України, переважно на півночі та сході.

Так, в ніч на 26 серпня у Сумах було чути серію вибухів. Військові попереджали про фіксацію дронів в області.

Окрім того, зранку росіяни ударними безпілотниками атакували Дніпропетровську область. В результаті обстрілу виникла пожежа. Також зайнявся приватний будинок, пошкоджений автомобіль.

При цьому, у Херсонській ОВА попередили, що уздовж траси Херсон-Миколаїв спостерігається висока активність російських дронів. Жителів закликали не пересуватися цим маршрутом.

