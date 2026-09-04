ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли "бандеролі" і понад 120 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

10:27 04.09.2026 Пт
2 хв
Крім дронів, ворог ударив і керованою авіаційною ракетою
aimg Валерія Абабіна
Летіли "бандеролі" і понад 120 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ Фото: Мобільна група ППО (getty images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч проти 4 вересня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та понад сотнею ударних дронів. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 4 вересня

Новий повітряний напад ворога розпочався надвечір 3 вересня. Росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря, а також 121 ударний безпілотник, а саме:

  • БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні);
  • S8000 "Бандероль";
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі безпілотники атакували з напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму.

До відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Летіли &quot;бандеролі&quot; і понад 120 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

Фото: як відпрацювала ППО по ворожих дронах (t.me/kpszsu)

Скільки російських цілей ППО знешкодила 4 вересня

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила та подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дрони інших типів. Цілі знешкодили на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламків) ще на 6 локаціях.

Нагадаємо, унаслідок цієї ж атаки в ніч на 4 вересня постраждали одразу кілька регіонів. Під Києвом, у Софіївській Борщагівці, загорілися складські приміщення - ворог продовжує бити по цивільній логістиці.

Вранці під ударом опинилася й Одеса, де є загиблий та кілька постраждалих. Кількість поранених унаслідок атак на Київ також зростала протягом ранку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України ППО
Новини
Через нічну атаку РФ під Києвом загорілися склади
Через нічну атаку РФ під Києвом загорілися склади
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність