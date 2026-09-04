Летіли "бандеролі" і понад 120 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

У ніч проти 4 вересня Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та понад сотнею ударних дронів. Сили ППО знешкодили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 4 вересня

Новий повітряний напад ворога розпочався надвечір 3 вересня. Росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря, а також 121 ударний безпілотник, а саме:

БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні);

S8000 "Бандероль";

"Гербера";

дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі безпілотники атакували з напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму.

До відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Фото: як відпрацювала ППО по ворожих дронах (t.me/kpszsu)

Скільки російських цілей ППО знешкодила 4 вересня

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона збила та подавила 103 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дрони інших типів. Цілі знешкодили на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламків) ще на 6 локаціях.