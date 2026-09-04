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Летели "бандероли" и более 120 дронов: как ПВО отражало ночную атаку РФ

10:27 04.09.2026 Пт
2 мин
Кроме дронов, враг ударил и управляемой авиационной ракетой
aimg Валерия Абабина
Летели "бандероли" и более 120 дронов: как ПВО отражало ночную атаку РФ Фото: Мобильная группа ПВО (getty images)
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В ночь на 4 сентября Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой и более сотней ударных дронов. Силы ПВО обезвредили большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 4 сентября

Новое воздушное нападение врага началось под вечер 3 сентября. Россияне применили управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря, а также 121 ударный беспилотник, а именно:

  • БпЛА типа Shahed (около половины – реактивные);
  • S8000 "Бандероль";
  • "Герберо";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские беспилотники атаковали по направлениям: Миллерово, Орел, Курск, оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Летели &quot;бандероли&quot; и более 120 дронов: как ПВО отражало ночную атаку РФ

Фото: как отработала ПВО по вражеским дронам (t.me/kpszsu)

Сколько российских целей ПВО обезвредило 4 сентября

По предварительным данным, на 09:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 103 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" и дроны других типов. Цели обезвредили на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 15 локациях, а также падение взбитых дронов (обломков) еще на 6 локациях.

Напомним, в результате этой же атаки в ночь на 4 сентября пострадали сразу несколько регионов. Под Киевом, в Софиевской Борщаговке, загорелись складские помещения – враг продолжает бить по гражданской логистике.

Утром под ударом оказалась и Одесса, где погиб один человек и несколько пострадало. Число раненых в результате атак на Киев также росло в течение утра.

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