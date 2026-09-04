Летели "бандероли" и более 120 дронов: как ПВО отражало ночную атаку РФ

В ночь на 4 сентября Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой и более сотней ударных дронов. Силы ПВО обезвредили большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 4 сентября

Новое воздушное нападение врага началось под вечер 3 сентября. Россияне применили управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря, а также 121 ударный беспилотник, а именно:

БпЛА типа Shahed (около половины – реактивные);

S8000 "Бандероль";

"Герберо";

дроны-имитаторы типа "Пародия".

Вражеские беспилотники атаковали по направлениям: Миллерово, Орел, Курск, оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Фото: как отработала ПВО по вражеским дронам (t.me/kpszsu)

Сколько российских целей ПВО обезвредило 4 сентября

По предварительным данным, на 09:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 103 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" и дроны других типов. Цели обезвредили на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 15 локациях, а также падение взбитых дронов (обломков) еще на 6 локациях.