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Кількість постраждалих внаслідок атак по Києву зросла до 14

08:24 04.09.2026 Пт
1 хв
Серед них є дитина
aimg Олена Чупровська
Кількість постраждалих внаслідок атак по Києву зросла до 14 Фото: У чотирьох районах Києва падали уламки дронів (Getty Images)
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Ворог продовжує атакувати Київ. За минулу добу уламки збитих дронів впали одразу в чотирьох районах столиці, кількість постраждалих зросла до 14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Що відомо про наслідки атаки

Уламки збитих ворожих дронів впали у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах Києва.

Частина уламків потрапила на проїжджу частину доріг, частина - на відкриту територію. Через це пошкоджено кілька автомобілів. Постраждав і один із житлових будинків столиці.

Загалом унаслідок падіння уламків постраждали 14 людей. Серед них - 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, уламки безпілотника впали біля одного з магазинів у Дарницькому районі Києва.

Тоді медики госпіталізували двох постраждалих, а вибух пошкодив ділянку дороги та кілька автомобілів.

Того ж вечора ворог влучив у девʼятиповерхівку в Голосіївському районі.

У будинку спалахнула пожежа з четвертого по девʼятий поверх, а з нього евакуювали 15 мешканців.

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