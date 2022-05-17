Летела в сторону запада Украины. ВСУ сбили крылатую ракету над Николаевской областью

"Ночью, 17 мая, в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету, выпущеной стратегическим бомбардировщиком, который атаковал Украину с Каспийского направления. Вражеская цель двигалась в направлении западных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупанты ночью выпустили несколько крылатых ракет по Львовской области. Трое из них украинским защитникам удалось сбить.

Также враг ночью нанес ракетный удар по Ахтырке Сумской области. В результате пострадали пять человек.

Кроме того, российские войска нанесли ракетные удары по Десне (Черниговская область), есть погибшие и много раненых.

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