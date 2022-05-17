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Летіла в бік заходу України. ЗСУ збили крилату ракету над Миколаївською областю

Фото: ЗСУ збили крилату ракету над Миколаївською областю (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові збили вночі крилату ракету над Миколаївською областю. Ворожа ціль була направлена в напрямку заходу нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Вночі, 17 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку. Ворожа ціль рухалася у напрямку західних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вночі випустили декілька крилатих ракет по Львівській області. Троє з них українським захисникам вдалося збити.

Також ворог вночі завдав ракетного удару по Охтирці Сумської області. В результаті постраждали п'ятеро осіб.

Крім того, російські війська завдали ракетних ударів по Десні (Чернігівська область), є загиблі та багато поранених.

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ПВОМиколаївська область