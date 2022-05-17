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Ночная атака на Львовскую область: стало известно, сколько ракет удалось сбить

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Львовская область, Вторник 17 мая 2022 09:32
Ночная атака на Львовскую область: стало известно, сколько ракет удалось сбить Фото: ПВО сбила три крылатых ракеты над Львовской областью (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью выпустили несколько крылатых ракет по Львовской области. Трое из них украинским защитникам удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Воздушных Сил ВСУ.

"17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, атаковали Львовскую область с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Ракетный удар по Львовской области

Напомним, ночью во Львовской области прогремела серия взрывов.

Как стало известно, российские войска вновь атаковали объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района в области, что почти на границе с Польшей.

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Львовская область ракетный удар
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