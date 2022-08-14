"Летающий танк" с дефектами и ракеты с 33% попаданием: отчет Минобороны о вооружении России

Изъятое с поля боя российское вооружение является ненадежным и не соответствует современным требованиям. Бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты имеют лишь 33% шанс поразить цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет украинского Министерства обороны, обнародованный The Times.
Следовательно, журналисты газеты ознакомились с данными ведомства и привели несколько конкретных примеров.
Вертолет Ка-52" Аллигатор", который в Москве называют "летающим танком". Его бронированная кабина должна выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм.
Однако на самом деле Ка-52 - один из самых современных в России - может быть поражен патронами калибра 7,62 мм.
Крылатая ракета "Калибр", у которой шансы поразить цель составляют лишь 33%. При этом около 30% использованных в войне ракет попали по гражданским объектам.
Точность еще одной ракеты, что не называется, военные оценили в 49%.
Бронеавтомобиль Урал-63706-0010 "Торнадо-У" имеет слабую защиту от поражения стрелковым оружием.
Машина пехоты БМД-4М тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов. ВСУ захватили более 10 таких машин.
Основной боевой танк России Т-72Б3, а также бронетранспортеры БТР-82А и другая бронетехника оказались беззащитными перед поставленной Западом противотанковым оружием.
Беспилотник "Орлан-10" состоит из большого количества иностранных запчастей, которые быстро изнашиваются, из-за чего аппарат выходит из строя.
В БПЛА "Элерон-3СВ" стоит камера Olympus, которая по характеристикам отстает от камеры Sony аналогичного аппарата северокорейского производства.
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" не способен справиться с одновременной атакой нескольких беспилотников и беззащитен перед ударами с воздуха.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия уже потеряла пятую часть своих подразделений, которые привлекла к боевым действиям в Украине.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 43 400 оккупантов.
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