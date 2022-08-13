Пятая часть российских войск в Украине разгромлена, - Залужный
Российская армия уже потеряла пятую часть своих подразделений, привлеченных к боевым действиям в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.
Сегодня Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные сверили оценки потерь оккупантов на войне в Украине.
"Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, привлеченных к боевым действиям в Украине, разгромлена", - написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли и американских граждан за действенную поддержку в защите украинского народа и общих ценностей - свободы и демократии.
Напомним, 12 августа украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего, по данным Генштаба, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 400 своих военных убитыми.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.