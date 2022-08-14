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"Літаючий танк" із дефектами та ракети з 33% влучанням: звіт Міноборони про озброєння Росії

Фото: Російське озброєння неефективне та застаріле (t.me/u_now)
Автор: Олег Васьків

Вилучене з поля бою російське озброєння є ненадійним і не відповідає сучасним вимогам. Бронетехніка та вертольоти не можуть протистояти вогню зі стрілецької зброї, а ракети мають лише 33% шанс вразити ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт українського Міністерства оборони, оприлюднений The Times.

Відтак, журналісти газети ознайомилися з даними відомства та навели кілька конкретних прикладів.

"Літаючий танк" із дефектами

Вертоліт Ка-52 "Алігатор", який в Москві називають "літаючим танком". Його броньована кабіна мала б витримувати влучення куль калібру 12,7 мм.

Однак насправді Ка-52 - один із найсучасніших у Росії - може бути уражений патронами калібру 7,62 мм.

"Калібри" з 30% влучанням

Крилата ракета "Калібр", в якої шанси вразити ціль становлять лише 33%. При цьому близько 30% використаних у війні ракет влучили по цивільних об'єктах.

Точність ще однієї ракети, що не називається, військові оцінили у 49%.

Бронетехніка вражається стрілецькою зброєю

Бронеавтомобіль Урал-63706-0010 "Торнадо-У" має слабкий захист від ураження стрілецькою зброєю.

Машина піхоти БМД-4М теж слабко захищена від стрілецької зброї, уламків мін і снарядів. ЗСУ захопили понад 10 таких машин.

Танки та БТР беззахисні перед ПТРК

Основний бойовий танк Росії Т-72Б3, а також бронетранспортери БТР-82А й інша бронетехніка виявилися беззахисними перед поставленою Заходом протитанковою зброєю.

"Орлани", що виходять з ладу

Безпілотник "Орлан-10" складається з великої кількості іноземних запчастин, які швидко зношуються, через що апарат виходить із ладу.

У БПЛА "Елерон-3СВ" стоїть камера Olympus, яка за характеристиками відстає від камери Sony аналогічного апарату північнокорейського виробництва.

ЗРК "Панцир-С1" боїться ударів з повітря

Зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" не здатний впоратися з одночасною атакою кількох безпілотників та беззахисний перед ударами з повітря.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія вже втратила п'яту частину своїх підрозділів, які залучила до бойових дій в Україні.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 43 400 окупантів.

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