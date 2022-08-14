ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Летающий танк" с дефектами и ракеты с 33% попаданием: отчет Минобороны о вооружении России

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 01:51
"Летающий танк" с дефектами и ракеты с 33% попаданием: отчет Минобороны о вооружении России Фото: Российское вооружение неэффективно и устарело (t.me/u_now)
Автор: Олег Васкив

Изъятое с поля боя российское вооружение является ненадежным и не соответствует современным требованиям. Бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты имеют лишь 33% шанс поразить цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет украинского Министерства обороны, обнародованный The Times.

Следовательно, журналисты газеты ознакомились с данными ведомства и привели несколько конкретных примеров.

"Летающий танк" с дефектами

Вертолет Ка-52" Аллигатор", который в Москве называют "летающим танком". Его бронированная кабина должна выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм.

Однако на самом деле Ка-52 - один из самых современных в России - может быть поражен патронами калибра 7,62 мм.

"Калибры" с 33% попаданием

Крылатая ракета "Калибр", у которой шансы поразить цель составляют лишь 33%. При этом около 30% использованных в войне ракет попали по гражданским объектам.

Точность еще одной ракеты, что не называется, военные оценили в 49%.

Бронетехника поражается стрелковым оружием

Бронеавтомобиль Урал-63706-0010 "Торнадо-У" имеет слабую защиту от поражения стрелковым оружием.

Машина пехоты БМД-4М тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов. ВСУ захватили более 10 таких машин.

Танки и БТР беззащитны перед ПТРК

Основной боевой танк России Т-72Б3, а также бронетранспортеры БТР-82А и другая бронетехника оказались беззащитными перед поставленной Западом противотанковым оружием.

"Орланы", выходящие из строя

Беспилотник "Орлан-10" состоит из большого количества иностранных запчастей, которые быстро изнашиваются, из-за чего аппарат выходит из строя.

В БПЛА "Элерон-3СВ" стоит камера Olympus, которая по характеристикам отстает от камеры Sony аналогичного аппарата северокорейского производства.

ЗРК "Панцирь-С1" боится ударов с воздуха

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" не способен справиться с одновременной атакой нескольких беспилотников и беззащитен перед ударами с воздуха.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия уже потеряла пятую часть своих подразделений, которые привлекла к боевым действиям в Украине.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 43 400 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей