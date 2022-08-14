"Летающий танк" с дефектами и ракеты с 33% попаданием: отчет Минобороны о вооружении России

Изъятое с поля боя российское вооружение является ненадежным и не соответствует современным требованиям. Бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты имеют лишь 33% шанс поразить цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет украинского Министерства обороны, обнародованный The Times .

Следовательно, журналисты газеты ознакомились с данными ведомства и привели несколько конкретных примеров.

"Летающий танк" с дефектами

Вертолет Ка-52" Аллигатор", который в Москве называют "летающим танком". Его бронированная кабина должна выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм.

Однако на самом деле Ка-52 - один из самых современных в России - может быть поражен патронами калибра 7,62 мм.

"Калибры" с 33% попаданием

Крылатая ракета "Калибр", у которой шансы поразить цель составляют лишь 33%. При этом около 30% использованных в войне ракет попали по гражданским объектам.

Точность еще одной ракеты, что не называется, военные оценили в 49%.

Бронетехника поражается стрелковым оружием

Бронеавтомобиль Урал-63706-0010 "Торнадо-У" имеет слабую защиту от поражения стрелковым оружием.

Машина пехоты БМД-4М тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов. ВСУ захватили более 10 таких машин.

Танки и БТР беззащитны перед ПТРК

Основной боевой танк России Т-72Б3, а также бронетранспортеры БТР-82А и другая бронетехника оказались беззащитными перед поставленной Западом противотанковым оружием.

"Орланы", выходящие из строя

Беспилотник "Орлан-10" состоит из большого количества иностранных запчастей, которые быстро изнашиваются, из-за чего аппарат выходит из строя.

В БПЛА "Элерон-3СВ" стоит камера Olympus, которая по характеристикам отстает от камеры Sony аналогичного аппарата северокорейского производства.

ЗРК "Панцирь-С1" боится ударов с воздуха

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" не способен справиться с одновременной атакой нескольких беспилотников и беззащитен перед ударами с воздуха.