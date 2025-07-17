Леся Никитюк отпраздновала месяц со дня рождения сына: какой "лук" она выбрала
Телеведущая Леся Никитюк показала в сети, как отпраздновала первый месяц со дня рождения своего первенца.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram знаменитости.
Леся Никитюк отметила 1 месяц сына
Как известно, около месяца назад - 15 июня - она впервые стала мамой. Теперь же она решила устроить вечеринку в честь первого маленького дня рождения сына.
Леся Никитюк показала, как отпраздновала 1 месяц сына (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Праздник организовали на свежем воздухе. В своем блоге Никитюк показала красивую фотозону с надписью "1 month", украшенную белыми, бежевыми и голубыми воздушными шариками.
Также телеведущая показала праздничный торт и стол, украшенный свечами, цветами и веточками укропа.
Леся Никитюк показала, как отпраздновала 1 месяц сына (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Какой образ выбрала Леся Никитюк
Для праздничного мероприятия ведущая и актриса выбрала стильное мини-платье кремового оттенка в стиле бохо-шик, которое выгодно подчеркнуло ее стройные ноги.
Верх платья - достаточно объемный, он создает расслабленный, воздушный силуэт. В области декольте видна завязка, которая может быть распущена или завязана, добавляя элемент богемности.
Также платье имеет объемные рукава с манжетами внизу.
Леся Никитюк показала модное платье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Юбка создана из нескольких слоев ткани, что придает ей дополнительный объем и игривость.
Фасон создает контраст между очень большим верхом и коротким, легким низом, что делает образ сбалансированным и интересным.
Он выглядит очень женственно, современно и празднично, идеально подходя для теплых погодных условий и неформальных торжеств.
Образ Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Стиль
В этом образе объединены элементы нескольких стилей.
Романтический / бохо-шик:
- легкая, воздушная ткань
- объемные рукава
- воланы и многослойность в нижней части платья
- завязки на воротнике, придающие луку непринужденность.
Гламурный кэжуал:
- несмотря на расслабленный крой, платье смотрится элегантно и нарядно благодаря качеству ткани и деталям
- оно подходит для праздничных, но не слишком официальных событий
- аксессуары (например, массивное кольцо в виде соски) добавляют гламурную нотку.
Минималистичный
Использование одного светлого, нейтрального цвета (кремовый, молочный, бежевый) делает образ изысканным и позволяет сосредоточиться на фактуре и форме платья.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
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