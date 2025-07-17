Леся Никитюк отпраздновала месяц со дня рождения сына: какой "лук" она выбрала

Телеведущая Леся Никитюк показала в сети, как отпраздновала первый месяц со дня рождения своего первенца.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram знаменитости.

Леся Никитюк отметила 1 месяц сына

Как известно, около месяца назад - 15 июня - она впервые стала мамой. Теперь же она решила устроить вечеринку в честь первого маленького дня рождения сына.

Леся Никитюк показала, как отпраздновала 1 месяц сына (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Праздник организовали на свежем воздухе. В своем блоге Никитюк показала красивую фотозону с надписью "1 month", украшенную белыми, бежевыми и голубыми воздушными шариками.

Также телеведущая показала праздничный торт и стол, украшенный свечами, цветами и веточками укропа.

Леся Никитюк показала, как отпраздновала 1 месяц сына (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Какой образ выбрала Леся Никитюк

Для праздничного мероприятия ведущая и актриса выбрала стильное мини-платье кремового оттенка в стиле бохо-шик, которое выгодно подчеркнуло ее стройные ноги.

Верх платья - достаточно объемный, он создает расслабленный, воздушный силуэт. В области декольте видна завязка, которая может быть распущена или завязана, добавляя элемент богемности.

Также платье имеет объемные рукава с манжетами внизу.

Леся Никитюк показала модное платье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Юбка создана из нескольких слоев ткани, что придает ей дополнительный объем и игривость.

Фасон создает контраст между очень большим верхом и коротким, легким низом, что делает образ сбалансированным и интересным.

Он выглядит очень женственно, современно и празднично, идеально подходя для теплых погодных условий и неформальных торжеств.

Образ Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стиль

В этом образе объединены элементы нескольких стилей.

Романтический / бохо-шик:

легкая, воздушная ткань

объемные рукава

воланы и многослойность в нижней части платья

завязки на воротнике, придающие луку непринужденность.

Гламурный кэжуал:

несмотря на расслабленный крой, платье смотрится элегантно и нарядно благодаря качеству ткани и деталям

оно подходит для праздничных, но не слишком официальных событий

аксессуары (например, массивное кольцо в виде соски) добавляют гламурную нотку.

Минималистичный

Использование одного светлого, нейтрального цвета (кремовый, молочный, бежевый) делает образ изысканным и позволяет сосредоточиться на фактуре и форме платья.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)