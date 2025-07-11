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У кроп-топі та лосинах: Леся Нікітюк показала, як відновлюється через місяць після пологів (фото)

П'ятниця 11 липня 2025 20:10
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У кроп-топі та лосинах: Леся Нікітюк показала, як відновлюється через місяць після пологів (фото) Леся Нікітюк повернулася до тренувань після пологів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Телеведуча Леся Нікітюк, яка близько місяця тому вперше стала мамою, показала кадри з відновлення після пологів.

Як повідомляє РБК-Україна, знаменитість поділилася подробицями тренування в залі в Instagram.

Як Нікітюк відновлюється після пологів

Новоспечена матуся раніше зізналася, що материнство стало для неї своєрідним відпочинком. Вона не хвилювалася через зміни у фігурі, і це пішло на руку.

"Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз, все що там далі із закінченням на "оз" і на "ой" мене не лякало. Алілуя! Тому цього і немає", - розповідала вона.

Тепер Леся поступово відновлюється після народження сина. Так, вона відвідала спортивну залу, де почала працювати над покращенням фізичної форми.

У себе в блозі ведуча показала момент заняття на спортивному тренажері.

Який образ обрала Нікітюк для занять в залі

На тренування ведуча вдягла чорний спортивний комплект, що складався з кроп-топу та лосин. Він ідеально підтягнув фігуру, забезпечуючи комфорт та легкість рухів.

Для жінок після пологів такий наряд є особливо актуальним. Висока посадка лосин забезпечує підтримку живота, а еластичний матеріал дозволяє шкірі дихати та не сковує рухів.

У кроп-топі та лосинах: Леся Нікітюк показала, як відновлюється через місяць після пологів (фото)Який образ обрала Леся для спортзалу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Коли Нікітюк стала мамою

Наприкінці червня ведуча показала фото з пологового, на яких тримає малюка. Вона народила сина від нареченого-військового Дмитра Бабчука. Ім'я хлопчика новоспечені батьки поки не розкривають.

Раніше коханий Лесі поділився, як почувається в ролі тата. Перші тижні далися чудово. Чоловік хоче постійно бути поруч, проте наразі такої можливості немає.

Нагадаємо, Нікітюк підтвердила стосунки з військовим восени 2024 року. У січні цього року закохані заручилися. В той самий час почали ходити чутки про можливу вагітність телезірки. Лише незадовго до пологів Леся вперше показала себе з кругленьким животиком.

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